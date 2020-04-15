Похоже, Gamescom в этом году в привычном формате проводиться всё же не будет
Изначально предполагалось, что судьба Gamescom 2020 решится в следующем месяце, но негативная ситуация с коронавирусом развивается столь стремительно, что известия появились уже сегодня. Как сообщают СМИ, немецкое правительство уже подготовило приказ о продлении запрета на массовые мероприятия в стране до 31 августа включительно, и его публикация и, как следствие, вступление в силу, должны состояться в течение дня.
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Технически это означает, что одна из крупнейших игровых выставок — кёльнская gamescom — в привычном формате в этом году проводиться не будет. Впрочем, организаторы выставки предвидели подобное развитие событий, поэтому по возможности постараются провести цифровую версию мероприятия. Если же всё будет совсем плохо, то покупателям билетов на «очную» gamescom будут возвращены средства.
рекламаВ этом году gamescom должна пройти с 25 по 29 августа. Важно: пока что это лишь сообщения СМИ, поэтому отмена Gamescom официально не подтверждена.
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