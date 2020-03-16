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Организаторы Gamescom 2020 не исключают возможности отмены выставки из-за коронавируса

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Недавно стало известно, что одно из крупнейших ежегодных игровых событий — выставка E3 2020 — отменяется из-за угрозы коронавируса. Как следствие, игровое сообщество стало пристально следить за новостями от организаторов другой крупной игровой выставки — Gamescom 2020 — дескать, вдруг её тоже отменят.

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Сегодня стало известно, что хоть переживать пока преждевременно, но вероятность отмены Gamescom из-за коронавируса остаётся. Пока что организаторы выставки следуют плану и готовятся к её проведению в конце августа, но если в ближайшие месяцы ситуация с коронавирусом будет продолжать обостряться, то организаторы Gamescom готовы даже к самому негативному развитию событий и обещают, что в случае отмены мероприятия всем покупателям билетов будут возвращены средства.

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Стоит отметить, что в немецком Кёльне, где традиционно проходит Gamescom, действует временный запрет на публичные мероприятия с участием тысячи и более человек. Конкретно Gamescom под запрет не попадает, поскольку до её возможного старта ещё три с половиной месяца.

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