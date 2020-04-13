Энтузиаст сделал для Half-Life Alyx мод, позволяющий полностью пройти игру с клавиатурой и мышью
То, что энтузиасты рано или поздно модифицируют Half-Life Alyx и избавят игроков от необходимости покупать дорогостоящие VR-устройства, спрогнозировала ещё сама Valve, однако сразу предостерегла, что подобный игровой опыт может негативным образом отразиться на восприятии игры, ведь она с самого начала создавалась с прицелом именно на VR.
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Прошли считанные дни после релиза, как «самоделкины» уже представили первые базовые версии соответствующих модификаций, но все они страдали от одной общей проблемы: пройти игру полностью они не позволяли. Свежая модификация от энтузиаста r57zone решает данную проблему и, по его словам, позволяет полностью пройти игру без VR-очков и манипуляторов, на старой доброй «клавомыши». В доказательство автор выложил 15-минутное видео прохождения.
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Также r57zone опубликовал подробную видеоинструкцию установки своей модификации, так что если вы вдруг приобрели Half-Life Alyx, не имея VR-устройств, просто чтобы «поддержать разработчика», то можно попробовать воспроизвести непростой процесс установки. Управление, к слову, будет напоминать авиасим — задействованных клавиш на клавиатуре просто огромное количество.
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