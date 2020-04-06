Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Capcom интересуется у игроков, не хотят ли они видеть ещё один ремейк Resident Evil

2
Дешевая RTX 2070 MSI Ventus, надо брать
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидка на 2070 Super Asus Gaming - цена удивит
Слив RTX 2080 Super Gigabyte Gaming по цене рефа 2080 не супер
Скидки до 50% в Ситилинке

Не успели мы толком отметить релиз ремейка Resident Evil 3, как теперь выясняется, что Capcom, походу, намеревается подготовить ещё один ремейк одной из частей данной культовой франшизы. По крайней мере, такой несложный вывод можно сделать, если ознакомиться с опросом, который Capcom провела среди фанатов серии. В частности, в одном из вопросов компания напрямую интересуется, купили бы игроки новый ремейк Resident Evil, если он выйдет.

реклама

В вариантах ответа Capcom предусматривает возможность покупки потенциального ремейка несмотря ни на что (даже если для этого придётся купить новую консоль), возможность покупки только в случае его «кроссгенности», подождать некоторое время после релиза или же продемонстрировать полное безразличие к проекту.

реклама

Стоит отметить, что ранее в Сети всплывали слухи о том, что Capcom готовит ремейк неизвестного проекта при поддержке студии M-Two, которая внесла свою лепту в подготовку обновлённой Resident Evil 3.

Как бы то ни было, даже если Capcom действительно планирует подготовить ещё один ремейк игры серии Resident Evil, то ждать его релиза нам придётся долго: столь небольшой промежуток времени между релизами ремейков Resident Evil 2 и Resident Evil 3 был обусловлен тем, что работа над ними велась параллельно.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

capcom
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Capcom интересуется у игроков, не хотят ли они видеть ещё один ремейк Resident Evil
2
Saints Row The Third Remastered с улучшенной графикой представлена официально, релиз в мае этого года
2
Британские разработчики оставляют в своих играх сообщения с просьбами оставаться дома
+
Переиздания Mafia II и Mafia III заметили и на Тайване
2
Blizzard оштрафовала двух кибератлетов Overwatch League за ругань в чате
1
ICQ New — очередная попытка Mail.ru Group вернуть интерес к древнему мессенджеру
14

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 69
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 48
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
2 апреля 2020 27
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 36
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 45

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
69
7 cпособов сэкономить при покупке игрового компьютера в 2020 году
56
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
36
Мнение: сравнение разных операционных систем не имеет смысла
55
Сказ о том, как инженеры ASUS жидкий металл приручили
19
Kodi 18: Авторизация в Youtube (пошаговое руководство)
6
Коронавирус убивает не только людей: как пандемия влияет на производителей электроники
5

Сейчас обсуждают

Сергей Попов
21:29
Тебя чушь на твоей картинке совсем не смущает ?
12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X против системы водяного охлаждения – есть ли смысл владельцам процессоров Ryzen покупать дорогую «водянку» по мнению Нardwaretimes
-=metallist=-
21:28
Опять простофиль дурят!
Израильская компания разработала технологию диагностирования коронавируса по голосу
Александр Тетюшин
21:27
Однозначно хотим Resident Evil 4, прям так и передайте:))
Capcom интересуется у игроков, не хотят ли они видеть ещё один ремейк Resident Evil
nanoflooder
21:26
Ну, это просто спорт, кто больше выжмет... А гнались они хорошо, мне попадался celeron d (cedar mill) который на боксовом кулере и днищемамке на 5,1 ггц работал без проблем. Единственная проблема была...
Celeron D 340 и Celeron D 320 обновили рекорды по частоте
Alexandr Sizov
21:19
Неужели РЕ4? :D
Capcom интересуется у игроков, не хотят ли они видеть ещё один ремейк Resident Evil
Holy-Fox
21:16
Вот что бывает, когда не учишь физику в школе.
YouTube удалит видео, связывающие коронавирус с использованием 5G
Samorez
21:12
Фуфыкс по цене R7 2700x не хотите? Днс в Кемерово https://sun9-59.userapi.com/c858124/v858124308/1bef0e/O0m7R5sr4tg.jpg 2 года назад там же видел 2700k за 24к (а рядом 7700к).
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
Данила Романов
21:12
Если софт сони позволяет сделать дешево игру сразу для ПС и ПК, то его можно назвать удобным.
Создатели игры Crysis впечатлены производительностью и удобством игровой приставки PlayStation 5
nepranov
21:10
Ну так себе сравнение, 2060S нужно сравнивать в разгоне, ибо гонится она отлично. И сравнивать нужно с 5700XT.
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super против AMD Radeon RX 5700 – лучшая видеокарта весны 2020 года по версии Нardwaretimes
nepranov
21:04
Так я выбивал в WWZ на версии 1,58 а у автора 1,52. Везде ищут подвох фанаты красного лагеря)))
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем