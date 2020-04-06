Не успели мы толком отметить релиз ремейка Resident Evil 3, как теперь выясняется, что Capcom, походу, намеревается подготовить ещё один ремейк одной из частей данной культовой франшизы. По крайней мере, такой несложный вывод можно сделать, если ознакомиться с опросом, который Capcom провела среди фанатов серии. В частности, в одном из вопросов компания напрямую интересуется, купили бы игроки новый ремейк Resident Evil, если он выйдет.

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В вариантах ответа Capcom предусматривает возможность покупки потенциального ремейка несмотря ни на что (даже если для этого придётся купить новую консоль), возможность покупки только в случае его «кроссгенности», подождать некоторое время после релиза или же продемонстрировать полное безразличие к проекту.

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Стоит отметить, что ранее в Сети всплывали слухи о том, что Capcom готовит ремейк неизвестного проекта при поддержке студии M-Two, которая внесла свою лепту в подготовку обновлённой Resident Evil 3.

Как бы то ни было, даже если Capcom действительно планирует подготовить ещё один ремейк игры серии Resident Evil, то ждать его релиза нам придётся долго: столь небольшой промежуток времени между релизами ремейков Resident Evil 2 и Resident Evil 3 был обусловлен тем, что работа над ними велась параллельно.