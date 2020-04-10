Разработчики DOOM Eternal красиво поздравили авторов ремейка Final Fantasy VII с релизом игры
id Software решила продемонстрировать, что она не только делает хорошие игры, но и радуется за коллег по цеху, которые тоже выпускают долгожданные проекты. Так, пару часов назад в официальном Twitter серии DOOM появилось поздравительное сообщение в адрес команды ремейка Final Fantasy VII с прикреплённым к нему артом-пародией на обложку Final Fantasy VII.
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Релиз ремейка Final Fantasy VII состоялся сегодня на PlayStation 4. Игра будет эксклюзивом консоли от Sony на протяжении года, после чего заглянет и на другие платформы. Их разработчики и издатель официально не называли, но сегодня стало известно, что PC-версия проекта существует.
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