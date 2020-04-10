Сегодня на PlayStation 4 открылся долгожданный для многих доступ к ремейку Final Fantasy VII. Вместе с релизом игры компания Square Enix опубликовала видео, в котором продюсер ремейка Ёсинори Китасэ благодарит игроков за ожидание и желает всем приятного прохождения.

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Казалось бы, ничего необычного, но самое интересное начинается спустя несколько секунд после начала обращения господина Китасэ. Как только фоном речи продюсера стал игровой процесс ремейка Final Fantasy VII, появилась небольшая запись, гласящая, что геймплей записывался на персональном компьютере.

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Учитывая, что Final Fantasy VII Remake на протяжении года будет распространяться эксклюзивно на платформе от Sony, логично предположить, что где-то в апреле следующего года все желающие смогут прикупить ремейк и для своих компьютеров.