В середине прошлого месяца в Origin уже проводилась весенняя распродажа, но тогда в ней было настолько мало предложений, что мы закономерно предположили, что это некая затравка перед более крупной акцией. Так и произошло: до 21 апреля в Origin можно приобрести огромное количество игр со скидками, достигающими -85 %.

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В распродаже принимают участие как проекты от Electronic Arts, так и игры партнёров, например, Ubisoft. Как обычно в подобных посвящённых распродажам новостных материалах, мы не будем перечислять все предложения, а укажем несколько наиболее интересных из них.