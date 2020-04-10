В Origin началась полноценная весенняя распродажа со скидками на Star Wars Jedi Fallen Order, Battlefield V, Anthem и многие другие игры
В середине прошлого месяца в Origin уже проводилась весенняя распродажа, но тогда в ней было настолько мало предложений, что мы закономерно предположили, что это некая затравка перед более крупной акцией. Так и произошло: до 21 апреля в Origin можно приобрести огромное количество игр со скидками, достигающими -85 %.
реклама
В распродаже принимают участие как проекты от Electronic Arts, так и игры партнёров, например, Ubisoft. Как обычно в подобных посвящённых распродажам новостных материалах, мы не будем перечислять все предложения, а укажем несколько наиболее интересных из них.
- Star Wars Jedi Fallen Order — со скидкой в -33 % (2 332 рубля вместо номинальных 3 499 рублей);
- Need For Speed Heat — со скидкой в -50 % (1 749 рублей вместо номинальных 3 499 рублей);
- Anthem — со скидкой в -85 % (449 рублей вместо номинальных 2 999 рублей);
- Battlefield V — со скидкой в -60% (999 рублей вместо номинальных 2 499 рублей);
- Unravel Two — со скидкой в -50 % (599 рублей вместо номинальных 1 199 рублей).
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила