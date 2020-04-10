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В Origin началась полноценная весенняя распродажа со скидками на Star Wars Jedi Fallen Order, Battlefield V, Anthem и многие другие игры

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В середине прошлого месяца в Origin уже проводилась весенняя распродажа, но тогда в ней было настолько мало предложений, что мы закономерно предположили, что это некая затравка перед более крупной акцией. Так и произошло: до 21 апреля в Origin можно приобрести огромное количество игр со скидками, достигающими -85 %.

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В распродаже принимают участие как проекты от Electronic Arts, так и игры партнёров, например, Ubisoft. Как обычно в подобных посвящённых распродажам новостных материалах, мы не будем перечислять все предложения, а укажем несколько наиболее интересных из них.

  • Star Wars Jedi Fallen Order — со скидкой в -33 % (2 332 рубля вместо номинальных 3 499 рублей);
  • Need For Speed Heat — со скидкой в -50 % (1 749 рублей вместо номинальных 3 499 рублей);
  • Anthem — со скидкой в -85 % (449 рублей вместо номинальных 2 999 рублей);
  • Battlefield V — со скидкой в -60% (999 рублей вместо номинальных 2 499 рублей);
  • Unravel Two — со скидкой в -50 % (599 рублей вместо номинальных 1 199 рублей).
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В Origin началась полноценная весенняя распродажа со скидками на Star Wars Jedi Fallen Order, Battlefield V, Anthem и многие другие игры
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