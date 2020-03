Electronic Arts тоже решила отметить наступление весны распродажей в своём магазине Origin. С сегодняшнего дня и до 23 марта в Origin можно со скидками приобрести некоторые популярные игры.

реклама

Строго говоря, подборка игр на весенней распродаже в Origin совсем не впечатляет: помимо The Sims 4 и вагона дополнений к ней нам предлагают Battlefield V, Need for Speed Heat, FIFA 20, Rainbow Six Siege и всего лишь несколько других проектов. Зато скидки высокие — в среднем от 50 % до 75 %.

реклама

Если EA не допустила никаких ошибок, то не совсем понятен смысл данной распродажи: в конце февраля в Origin уже проходила крупная акция с гораздо более богатым выбором игр.