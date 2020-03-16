Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Origin стартовала весенняя распродажа со скидками на Battlefield V, Need for Speed Heat и некоторые другие игры

+
RTX 2080 по старой цене в Ситилинке, ХВАТАЙ
Ситилинк снижает цену на RTX 2070 третий день подряд
2080 Super в Регарде - дешевле ЛЮБОЙ обычной 2080
48Gb GDDR Quadro RTX в продаже/Ядер тоже больше чем у всех
<b>Корпус в виде вентилятора</b> - это просто топ

Electronic Arts тоже решила отметить наступление весны распродажей в своём магазине Origin. С сегодняшнего дня и до 23 марта в Origin можно со скидками приобрести некоторые популярные игры.

реклама

Строго говоря, подборка игр на весенней распродаже в Origin совсем не впечатляет: помимо The Sims 4 и вагона дополнений к ней нам предлагают Battlefield V, Need for Speed Heat, FIFA 20, Rainbow Six Siege и всего лишь несколько других проектов. Зато скидки высокие — в среднем от 50 % до 75 %.

реклама

Если EA не допустила никаких ошибок, то не совсем понятен смысл данной распродажи: в конце февраля в Origin уже проходила крупная акция с гораздо более богатым выбором игр.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

electronic arts origin
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В Origin стартовала весенняя распродажа со скидками на Battlefield V, Need for Speed Heat и некоторые другие игры
+
Организаторы Gamescom 2020 не исключают возможности отмены выставки из-за коронавируса
+
Rockstar переводит своих сотрудников на удалённую работу
1
Авторы Wolcen Lords of Mayhem решили сначала привести игру в порядок и отложили выпуск нового контента
1
Дебютный трейлер первого крупного дополнения к Control
+
Первый скриншот PC-версии Horizon Zero Dawn
23

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 92
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 21
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 197
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
10 марта 2020 90
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 56
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
6 марта 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

AMD Ryzen 7 2700 против консолей - я купил многоядерный процессор только ради этого
127
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Новый процессор Intel Core i3 10100 — намного дешевле, но с производительностью на уровне Core i7
28
ТОП 2 анонимные криптовалютные карты, которые позволят платить криптовалютой в магазинах и снимать её в банкоматах
11
Топ 100 лучших игр для тех, кто не смог обновить ПК до начала кризиса
60
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
23
Компьютерные цены прошлого века (2001 год начало) часть 3
27
CPU-кулеры два в одном - и холод, и дизайн
12
Антикризисная игровая сборка от магазина Регард
37
Серебряная сборка в формате microATX от магазина Регард
32

Сейчас обсуждают

OverLD
15:17
Ну если он будет дешевле 100$, то вполне имеет право на жизнь.
Новый процессор Intel Core i3 10100 — намного дешевле, но с производительностью на уровне Core i7
Никита Лебедев
15:16
Ахахах это какойто писец просто,на сколько же ты ущербный
Как правильно выбрать видеокарту – экономим 80 долларов, не теряя в производительности под руководством Hardwaretimes
DJ Bombass
15:15
У XBOX ONE X сколько там TFlops? Там же вроде как аналог RX580. Сомневаюсь что его шарманка из 2011 года способна с самой мощной консолью на рынке (на данный момент) конкурировать.
Первый скриншот PC-версии Horizon Zero Dawn
coo1erman
15:12
по тому, как ты общаешься, можно однозначно судить, что за щеку толкают тебе
Первый скриншот PC-версии Horizon Zero Dawn
coo1erman
15:10
не могу не поддержать
Первый скриншот PC-версии Horizon Zero Dawn
Губайдуллин Фармасьютикалс
15:08
Школота в стиме сидит на феномах древних\кор2квадах\зионах775 + 1050 и играет в CS:GO, Dota 2... Какие там компы за 100к, не смеши мою тапку. Вон тут у главного петуха Андрюши аж 2011 года бомже сборк...
Первый скриншот PC-версии Horizon Zero Dawn
coo1erman
15:08
Я на ПК играю. И даже имея 1080ti, прекрасно вижу, как те же 60FPS не во всех играх стабильно держит.
Первый скриншот PC-версии Horizon Zero Dawn
AlarmZone13
15:08
i5-9400F не с R7 1700 нужно сравнивать, с прямыми конкурентами R5 3500 и R5 3500X, на худой конец с R5 2500X.
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
Jaster
15:07
Чейта? ) Он самый и есть.. Вначале каждого теста есть ссылка на его методику тестирования. Там подпись "Дмитрий Прилепских aka Phoenix"
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
Евгений Мозер
15:05
Dla prawdziwych wiedźminów
SilentiumPC представила обновленную версию своего 220 ваттного процессорного кулера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем