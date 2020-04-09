Cyberpunk 2077 выйдет на Xbox Series X и PlayStation 5 далеко не сразу
В последнее время новости о Cyberpunk 2077 выходят стабильно и почти часто. Мы узнали, например, что игра получит не меньше двух сюжетных дополнений. А теперь вот разработчики спешат сообщить нам, что версии проекта для консолей нового поколения не успеют выйти к их запуску. Данная информация была обнародована компанией CD Projekt RED в рамках разговора с инвесторами.
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Разумеется, некстген-версии Cyberpunk 2077 обязательно выйдут, но случится это когда-нибудь потом. На PlayStation 5 и Xbox Series X игра непременно станет выглядеть лучше — очевиднее этого факта сложно что-то придумать. Мы рассчитываем на «честные» 60 кадров в секунду и поддержку трассировки лучей. Cyberpunk 2077 должна поступить в продажу 17 сентября нынешнего года на PlayStation 4, Xbox One и PC.
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