В последнее время новости о Cyberpunk 2077 выходят стабильно и почти часто. Мы узнали, например, что игра получит не меньше двух сюжетных дополнений. А теперь вот разработчики спешат сообщить нам, что версии проекта для консолей нового поколения не успеют выйти к их запуску. Данная информация была обнародована компанией CD Projekt RED в рамках разговора с инвесторами.

реклама

Разумеется, некстген-версии Cyberpunk 2077 обязательно выйдут, но случится это когда-нибудь потом. На PlayStation 5 и Xbox Series X игра непременно станет выглядеть лучше — очевиднее этого факта сложно что-то придумать. Мы рассчитываем на «честные» 60 кадров в секунду и поддержку трассировки лучей. Cyberpunk 2077 должна поступить в продажу 17 сентября нынешнего года на PlayStation 4, Xbox One и PC.