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Cyberpunk 2077 выйдет на Xbox Series X и PlayStation 5 далеко не сразу

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В последнее время новости о Cyberpunk 2077 выходят стабильно и почти часто. Мы узнали, например, что игра получит не меньше двух сюжетных дополнений. А теперь вот разработчики спешат сообщить нам, что версии проекта для консолей нового поколения не успеют выйти к их запуску. Данная информация была обнародована компанией CD Projekt RED в рамках разговора с инвесторами.

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Разумеется, некстген-версии Cyberpunk 2077 обязательно выйдут, но случится это когда-нибудь потом. На PlayStation 5 и Xbox Series X игра непременно станет выглядеть лучше — очевиднее этого факта сложно что-то придумать. Мы рассчитываем на «честные» 60 кадров в секунду и поддержку трассировки лучей. Cyberpunk 2077 должна поступить в продажу 17 сентября нынешнего года на PlayStation 4, Xbox One и PC.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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Alex
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BOIN
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Какой ещё ddr6 вы что, такого ещё и близко нету. Не путайте с gddr6... А вот ддр5 уже мог бы начинать появляться в следующем году... P.s. и да, если 11 поколение будет всё такой же рефреш-рефреша-рефр...
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w
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