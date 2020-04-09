В рамках вчерашнего общения с инвесторами компания CD Projekt не только подтвердила планы на сентябрьский релиз Cyberpunk 2077, но и коснулась темы её пострелизной поддержки. Мы уже давно знаем, что игра обязательно пополнится крупными аддонами — без этого не обходится практически ни одна уважающая себя ролевая игра — но сколько их всего выпустят, было неизвестно.

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Теперь завеса тайны над этим вопросом слегка приподнята. Общаясь с инвесторами, разработчики упомянули , что сюжетных дополнений будет «не меньше, чем в The Witcher 3» (то есть, не меньше двух), причём использовался именно термин expansion, означающий крупный аддон-расширение. Представить дополнения планируют незадолго до релиза игры.

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Вдобавок руководитель CD Projekt RED Адам Бадовский отметил, что Cyberpunk 2077 уже получила возрастные рейтинге в большинстве регионов, то есть, работа явно движется к финишной прямой.

Релиз Cyberpunk 2077 должен состояться 17 сентября. Судя по уверенности, с которой авторы упоминают сентябрьский релиз, больше никаких переносов случиться не должно. Но мы бы всё равно не загадывали: всякое может произойти.