Крупные представители игровой индустрии предупреждали нас о том, что из-за пандемии релизы ожидаемых игр могут сместиться, и вот, череда переносов наступила. Не стал исключением и MMO-проект New World. Сегодня его разработчики из игрового подразделения Amazon сообщили о переносе релиза с мая на 25 августа.

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Если раньше в подобных случаях писалось просто «нам нужно больше времени, чтобы довести игру до ума», то теперь к этому предложению добавляется фраза с пандемией. Именно принимаемые из-за COVID-19 меры карантина и самоизоляции и повлияли негативным образом на разработку New World. Соответственно, чтобы проект предстал в лучшем свете, необходимо дополнительное время.

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