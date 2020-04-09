Релиз MMO-игры New World от Amazon отложен до конца лета
Крупные представители игровой индустрии предупреждали нас о том, что из-за пандемии релизы ожидаемых игр могут сместиться, и вот, череда переносов наступила. Не стал исключением и MMO-проект New World. Сегодня его разработчики из игрового подразделения Amazon сообщили о переносе релиза с мая на 25 августа.
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Если раньше в подобных случаях писалось просто «нам нужно больше времени, чтобы довести игру до ума», то теперь к этому предложению добавляется фраза с пандемией. Именно принимаемые из-за COVID-19 меры карантина и самоизоляции и повлияли негативным образом на разработку New World. Соответственно, чтобы проект предстал в лучшем свете, необходимо дополнительное время.
рекламаТак что да, получается, что вчерашний «слив» оказался ложным.
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