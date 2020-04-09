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Свежее видео напоминает о скором выходе обновления Wastelanders для Fallout 76

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Долгожданное обновление Wastelanders, которое может кардинально изменить отношение игроков к Fallout 76, выйдет уже в следующий вторник, 14 апреля, и заботливо напомнить об этом Bethesda решила с помощью нового видеоролика.

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По сюжету, люди начали возвращаться в постапокалиптическую Западную Вирджинию, чем и обусловлено появление в игре NPC, с которыми можно поговорить и получить у них задания. Народ ринулся сюда не просто так: ходят легенды, что где-то под Аппалачией спрятаны несметные сокровища.

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Вместе с неигровыми персонажами и квестами Wastelanders расширит перечень фракций Fallout 76, её локаций, спутников, видов оружия и экипировки, и многое другое.

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Также 14 апреля Fallout 76 наконец-то появится в Steam. Обладатели версии игры для Bethesda.net получат копию для Steam автоматически, но только при одном условии: нужно до 13 апреля связать учётные записи на сайте Bethesda. Дальше поезд уйдёт.

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Теги

bethesda softworks bethesda game studios fallout 76
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ffe
19:26
Предполагаю, терминалы там более-менее современные, с гуями и прочими удобствами. А центральные мозги могли б и сменить на что-то поновее. Не дожидаясь, пока кончатся запчасти и вымрут спецы, способны...
Власти штата Нью Джерси срочно ищут программистов на COBOL из-за вспышки коронавируса
corsi
19:25
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VRoman
19:24
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Алексей
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и какой сток у этой памяти? XMP есть ?
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Sergiu Bunacalea
19:19
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Ерлан Акпаев
19:18
Смотрите как эта новость относится к тематике сайта. Если нефть подорожает, то жизнь наладиться, мы сможем купить новые железки, и потом тестировать/разгонять их. Но походу все же пистец близок.
Саудовская Аравия готовится к резкому подорожанию нефти
Leshiy2371
19:18
Ага,именна ф проц. На скрине результат стокового FX-8310 и ненастроенной двуранговой ОЗУ 1866 2х8Гб сл9 Еси чо - система ф коропке (правда проц поменялся - на ФХ-8350)
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