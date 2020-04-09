Долгожданное обновление Wastelanders, которое может кардинально изменить отношение игроков к Fallout 76, выйдет уже в следующий вторник, 14 апреля, и заботливо напомнить об этом Bethesda решила с помощью нового видеоролика.

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По сюжету, люди начали возвращаться в постапокалиптическую Западную Вирджинию, чем и обусловлено появление в игре NPC, с которыми можно поговорить и получить у них задания. Народ ринулся сюда не просто так: ходят легенды, что где-то под Аппалачией спрятаны несметные сокровища.

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Вместе с неигровыми персонажами и квестами Wastelanders расширит перечень фракций Fallout 76, её локаций, спутников, видов оружия и экипировки, и многое другое.

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