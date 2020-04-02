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Обладатели Fallout 76 в Bethesda.net бесплатно получат Steam-версию игры

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Как известно, Fallout 76 вместе с крупным обновлением Wastelanders уже 14 апреля выйдет в Steam. Хотя Bethesda любит несколько раз продавать одну и ту же игру, но в случае с Fallout 76 возможности двойного приобретения решили избежать. Теоретически, всем обладатели копии Fallout 76 в магазине Bethesda.net бесплатно предоставят копию для Steam. Почему «теоретически»? Потому что есть один нюанс.

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Дело в том, что для получения Steam-версии Fallout 76 игрок должен связать свои учётные записи Bethesda.net и Steam, перейдя по предоставленной ссылке. Более того, выполнить это действие необходимо до утра 13 апреля, то есть, пока игра ещё не вышла в Steam.

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Bethesda обещает полный перенос прогресса в Steam-версию, функцию кроссплея и общий список друзей. Исключением станут атомы — местная премиальная валюта — и подписка Fallout 1st.

Наконец, те, кто приобретут Fallout 76 в Steam в период с 14 по 28 апреля, получат в подарок сборник Fallout Classic Collection (Fallout 1, Fallout 2 и Fallout Tactics). Также сборник будет добавлен в Steam при «переносе» Fallout 76 из Bethesda.net.

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Теги

bethesda softworks bethesda game studios fallout 76
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19:16
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Игорь Епт
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Только тогда в 2 раза дешевле и с тем-же фпсом,, а сейчас тебе, да паре-тройке наркоманом нужна и актуальна! Зы : серверный сокет = в топку!
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