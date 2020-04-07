Организаторы E3 2020 не будут проводить цифровую версию мероприятия
E3 2020 была официально отменена месяц назад, однако многие любители игр надеялись, что американская ассоциация развлекательного ПО (ESA), выступающая организатором E3, проведёт цифровую версию мероприятия — без публики и посредством видеоконференций. Но сегодня представитель ассоциации в беседе с журналистами PC Gamer опроверг эту информацию: никакой цифровой версии E3 2020 не будет. Вместо этого ESA будет помогать в продвижении мероприятий других игровых компаний.
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Стоит напомнить, что хоть E3 2020 и отменена — впервые за 25 лет существования выставки — но сроки проведения E3 в следующем году уже известны: с 15 по 17 июня 2021 года.
рекламаМежду тем желание провести своеобразную замену E3 2020 вызвалось игровое издание IGN, которое уже пригласило на своё мероприятие Summer of Gaming именитых издателей, таких, как 2K Games, Square Enix, Sega, THQ Nordic и других.
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