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Стала известна дата проведения E3 2021, между тем IGN проведёт небольшую замену отменённой E3 2020

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Коронавирус больно ударил по одному из главных игровых событий года — E3 — и в этом году выставка проводиться не будет. Её проведение не перенесено на более поздний срок, а отменено полностью, впервые за 25 лет существования E3. Но ассоциация ESA, выступающая организатором E3, с оптимизмом смотрит в будущее и уверена, что в следующем году проведению выставки уже ничто не помешает, поэтому сегодня объявила, что E3 2021 пройдёт с 15 по 17 июня 2021 года.

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Если верить информации из специальной рассылки партнёрам ESA, то E3 2021 будет полностью «переосмыслена». Впрочем, что конкретно под этим словом имеется в виду, не уточняется.

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Между тем издание IGN объявило о том, что в начале лета этого года проведёт мероприятие Summer of Gaming, призванное стать своеобразной заменой E3 2020. В рамках Summer of Gaming нам в онлайн-формате покажут презентации согласившихся принять участие в мероприятии издателей, игровой процесс многих игр, дневники разработчиков и многое другое.

Уже сейчас известно, что в Summer of Gaming примут участие 2K Games, Square Enix, Sega, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia, Devolver Digital, THQ Nordic и другие игровые компании. Дополнительной информацией с нами поделятся уже в ближайшем будущем.

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