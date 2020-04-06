Mount & Blade II возглавила недельный чарт Steam, оставив позади ремейк Resident Evil 3
Mounte & Blade II Bannerlord продолжает мелькать в новостных лентах с практически неизменным информационным поводом: успех, высокий «онлайн», высокие продажи. Сегодняшняя заметка не станет исключением, тем более что повод предоставила сама Valve, опубликовавшая свежий чарт еженедельных продаж, по статистике которого, ремейку Resident Evil 3 не удалось обогнать Mount & Blade II.
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В свежем чарте Valve ведёт отсчёт с 29 марта по 4 апреля, а это значит, что у Mount & Blade II была «фора» в несколько дней: его релиз состоялся 30 марта, тогда как Resident Evil 3 вышла 3 апреля. Десятка лидеров продаж за указанный период времени выглядит следующим образом:
- Mount & Blade II Bannerlord
- Resident Evil 3
- Biohazard RE:3
- Valve Index VR Kit
- DOOM Eternal
- Football Manager 2020
- Halo The Master Chief Collection
- Tabletop Simulator
- Half-Life Alyx
- Grand Theft Auto V
рекламаСтатистика чарта подтверждается и «онлайнами». Так, Mount & Blade II то и дело превосходит самые смелые ожидания своих создателей с пиковым показателем около 250 тысяч игроков, тогда как ремейк Resident Evil 3 стартовал ощутимо скромнее ремейка второй части «Обители», три дня назад зафиксировав показатель «онлайна» в 60 тысяч игроков.
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