Mounte & Blade II Bannerlord продолжает мелькать в новостных лентах с практически неизменным информационным поводом: успех, высокий «онлайн», высокие продажи. Сегодняшняя заметка не станет исключением, тем более что повод предоставила сама Valve, опубликовавшая свежий чарт еженедельных продаж, по статистике которого, ремейку Resident Evil 3 не удалось обогнать Mount & Blade II.

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В свежем чарте Valve ведёт отсчёт с 29 марта по 4 апреля, а это значит, что у Mount & Blade II была «фора» в несколько дней: его релиз состоялся 30 марта, тогда как Resident Evil 3 вышла 3 апреля. Десятка лидеров продаж за указанный период времени выглядит следующим образом:

Mount & Blade II Bannerlord

Resident Evil 3

Biohazard RE:3

Valve Index VR Kit

DOOM Eternal

Football Manager 2020

Halo The Master Chief Collection

Tabletop Simulator

Half-Life Alyx

Grand Theft Auto V

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