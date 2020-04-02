Учитывая тот факт, как долго Mount & Blade II Bannerlord пребывала в состоянии разработки, её оглушительно успешный старт в раннем доступе стал весьма неожиданным. Сегодня, например, спустя три дня после релиза, пиковый «онлайн» Mount & Blade II в Steam вплотную подобрался к 230 тысячам игроков, а за несколько часов до этого разработчики решили выступить с текстовым обращением к сообществу.

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Во-первых, разработчики из TaleWorlds поблагодарили игроков за потрясающую поддержку, продемонстрированную за последние несколько дней. Релиз Mount & Blade II превзошёл все самые смелые ожидания студии.

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Во-вторых, авторы поблагодарили игроков за их активную позицию и своевременные сообщения о различных ошибках и багах. Благодаря таким сообщениям доведение проекта до статуса полной готовности произойдёт гораздо быстрее. Также разработчики извинились за то, что после недавнего обновления прежние сохранения оказались несовместимыми со свежей версией игры: они будут стараться делать «сейвы» совместимыми, но иногда это попросту невозможно из-за объёма изменений после обновления.

Наконец, TaleWorlds отметила, что перед нами лишь начало пути Mount & Blade II в раннем доступе. А продержать игру в нём авторы, согласно предыдущим заявлениям, планируют примерно в течение года.