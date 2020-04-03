Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ремейк Resident Evil 3 продемонстрировал более скромный старт в Steam, чем ремейк Resident Evil 2

+
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидки до 50% в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Этот Samsung дороже любого iPhone (и круто больше 100тр)
Крутейший нереф RTX 2080 по самой низкой цене

С момента выхода ремейка Resident Evil 3 прошло ровно полдня, поэтому самое время подвести, так сказать, промежуточные итоги релиза. А итоги относительно простые: ремейку третьей части по стартовым показателями в Steam не удалось сравняться с ремейком Resident Evil 2. Для сравнения, стартовый «онлайн» ремейка Resident Evil 2 в Steam составлял 68 367 игроков, тогда как у новинки тот же показатель на момент публикации данной заметки составлял 55 538 игроков.

реклама

Безусловно, «онлайн» Resident Evil 3 постоянно растёт (показатель в 55 538 игроков был рекордным на момент публикации материала), но важно помнить, что мы сравниваем стартовые показатели за равные промежутки времени. Стартовые условия у обеих игр были одинаковыми: релизы ранним утром (по московскому времени) в пятницу, одинаковый отрезок замеров. Впрочем, у Resident Evil 3 условия даже более «тепличные», учитывая повсеместные карантины, вынужденные отпуска и самоизоляцию.

реклама

Абсолютного пикового значения «онлайна» — 74 227 игроков — ремейк Resident Evil 2 достиг на следующий день после релиза; посмотрим, чего достигнет ремейк Resident Evil 3 сегодня в ночь с 3 на 4 апреля по московскому времени. Возможно, фактор выходных и самоизоляции всё же позволит Resident Evil 3 установить новый рекорд франшизы.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

capcom resident evil 3 resident evil 3 remake
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Ремейк Resident Evil 3 продемонстрировал более скромный старт в Steam, чем ремейк Resident Evil 2
+
Новый трейлер Skater XL — симулятора скейтбординга в раннем доступе
+
Новые скриншоты The Last of Us Part II демонстрируют впечатляющий уровень детализации
5
Хидео Кодзима вновь заявил о желании создать очень страшный хоррор
11
Релиз и первые 16 минут ремейка Resident Evil 3
3
Лучшей игрой по версии BAFTA Games Awards 2020 стала Outer Wilds
+

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 47
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 35
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 52
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 45
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 26
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 93

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - полное техническое обслуживание и оживление
202
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
20
Чем охлаждать народный райзен. Часть 1: заводской топ
25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
15
Корпус RGeek L80S - приятный mini-ITX сюрприз из Китая
11
Самые дорогие компьютерные корпуса - шары, яхты, столы, космос и футуризм
20
Весенняя распродажа ПО в магазине BZFuture: скидки до 60% и бесплатный ключ на Windows 10 Pro
23
Про атмосферность в компьютерных играх и хитрых маркетологов
47
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
19
Новые модели ноутбуков Republic of Gamers в 2020 году
4

Сейчас обсуждают

Денис Синяков
17:20
Чувак , ты думаешь гипотетический быдлан к тебе полезет один ? Нищих много , а сладкий ты вот один . Задумайся все-таки , так ли хороши методы борьбы с короновирусом как они тебе кажутся на превый взг...
Число заболевших коронавирусом по всему миру превысило 1 млн человек
Алексей
17:18
что то я не понял этих страданий... тебя пожалеть или что нужно? на 6 сек быстрее стал архиватор это конечно победа...
Мои впечатления от смены Core i5-3570 на Ryzen 5 1600 без замены видеокарты (GeForce GTX 1060)
Даня Довг
17:18
Тебя, никто не заставляет, а играют 80% фанаты маунта они ждали 8 лет и им неважно есть или нету багов
Успех Mount & Blade II превзошёл самые смелые ожидания разработчиков
mimigen
17:17
Зачем ты истеришь? Реальное положение дел непривычно, но не смертельно. Голова и мозги есть - затраты наверстаешь!
Число заболевших коронавирусом по всему миру превысило 1 млн человек
Bratken
17:16
Если бы я тупо гамал, то свалил бы давно на 10. А так остаюсь в меньшинстве
Количество геймеров, играющих на Windows 7, упало до 7% – самая низкая цифра за последние 10 лет
RAZ13L
17:16
"Ryzen 5 1600 кушает даже в умеренном по нагрузке тесте AIDA64 FPU 73 ватта" омг какой кошмар! в играх то небось и 60 не набирает, но стресс_тесты это же важнее =) сделай даунвольт, раз так парит
Мои впечатления от смены Core i5-3570 на Ryzen 5 1600 без замены видеокарты (GeForce GTX 1060)
mimigen
17:15
Я должен до "боя", который лишь возможен теоретически начать меряться "вооружением" или, как любит говорить нынешний электорат - пиписьками?
Число заболевших коронавирусом по всему миру превысило 1 млн человек
mimigen
17:13
Когда ты начинаешь обсуждать меня, то ты проигрываешь в споре. Именно ты, в споре со мной. Говорю я это потому, что мы с тобой разговаривали не раз. А если ты это понимаешь, то зачем начинаешь разгово...
Число заболевших коронавирусом по всему миру превысило 1 млн человек
kiberman
17:12
Шкуры косплейные уже были,потом из своего болота вылез "эксперт всея руси" Зелот, а теперь ресурс "пробил дно" и "добрался" до нефти)).
Российская нефть Urals перестала быть убыточной
Дмитрий Дурасов
17:11
Спасибо, но нет. Случай с Кодзимой наглядно показал,что чем больше шумихи вокруг игры. тем хуже она будет в конце концов.
Хидео Кодзима вновь заявил о желании создать очень страшный хоррор
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем