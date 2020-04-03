С момента выхода ремейка Resident Evil 3 прошло ровно полдня, поэтому самое время подвести, так сказать, промежуточные итоги релиза. А итоги относительно простые: ремейку третьей части по стартовым показателями в Steam не удалось сравняться с ремейком Resident Evil 2. Для сравнения, стартовый «онлайн» ремейка Resident Evil 2 в Steam составлял 68 367 игроков, тогда как у новинки тот же показатель на момент публикации данной заметки составлял 55 538 игроков.

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Безусловно, «онлайн» Resident Evil 3 постоянно растёт (показатель в 55 538 игроков был рекордным на момент публикации материала), но важно помнить, что мы сравниваем стартовые показатели за равные промежутки времени. Стартовые условия у обеих игр были одинаковыми: релизы ранним утром (по московскому времени) в пятницу, одинаковый отрезок замеров. Впрочем, у Resident Evil 3 условия даже более «тепличные», учитывая повсеместные карантины, вынужденные отпуска и самоизоляцию.

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Абсолютного пикового значения «онлайна» — 74 227 игроков — ремейк Resident Evil 2 достиг на следующий день после релиза; посмотрим, чего достигнет ремейк Resident Evil 3 сегодня в ночь с 3 на 4 апреля по московскому времени. Возможно, фактор выходных и самоизоляции всё же позволит Resident Evil 3 установить новый рекорд франшизы.