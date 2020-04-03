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Красоты Мичигана в свежем видео SnowRunner

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Разработчики симулятора бездорожья SnowRunner помнят, что релиз их проекта уже не за горами, поэтому активнее публикуют новые видеоролики. Сегодня нашему вниманию представили небольшое обзорное видео с демонстрацией пейзажей штата Мичиган — одной из трёх локаций, на которых на релизе будут разворачиваться действия SnowRunner. Две других локации — Таймырский полуостров (о нём также есть отдельное видео) и Аляска.

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В зависимости от локации будут различаться и условия выполнения поставленных перед игроком задач. Мичиган в этом плане, пожалуй, самая удобная локация: судя по видео, никакого «экстрима» здесь нет.

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Релиз SnowRunner запланирован на 28 апреля. Никаких переносов случиться, по идее, не должно, но учитывая обстановку в мире и повсеместный переход разработчиков игр «на удалёнку», можно ожидать чего угодно.

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