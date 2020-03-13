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Живописные пейзажи Таймыра в свежем видео симулятора бездорожья SnowRunner

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Как известно, действие симулятора бездорожья SnowRunner будет разворачиваться в северных локациях, и одной из них закономерно является Таймырский полуостров — самая северная часть материковой Евразии. Ему-то и посвящён свежий видеоролик SnowRunner.

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Геймплейно SnowRunner представляет собой своеобразное продолжение вышедшей в 2017 году MudRunner. По сути всё примерно то же самое, разве что сеттинг изменился.

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Релиз SnowRunner состоится 28 апреля.

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