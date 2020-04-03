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Хидео Кодзима вновь заявил о желании создать очень страшный хоррор

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Вчера Хидео Кодзима был удостоен награды BAFTA Games Awards за выдающиеся заслуги в игровой индустрии. Принимая награду, знаменитый японский геймдизайнер отметил, что у него есть планы на будущее, и напомнил о своём желании создать ужастик с революционными хоррор-элементами. Проект должен стать настолько страшным, что, если перевести слова Кодзимы в допустимый для публикации вариант, то игроки совершат акт дефекации, не успев добежать до специально отведённого для этих целей места в доме.

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Как поясняет Кодзима, сам он легко пугается, поэтому уверен в том, что может создать нечто более устрашающее, чем другие разработчики. К какой франшизе будет относиться данный проект или же он будет новинкой, господин Кодзима, очевидно, дабы не портить сюрприз, не пояснил. Впрочем, не так давно Konami уже опровергла последние слухи о проектах во вселенной Silent Hill, в том числе о возрождении Silent Hills, поэтому круг догадок сужается.

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Кодзима хочет отметиться в жанре уже достаточно давно: его первым хоррором должна была стать Silent Hills (P.T.), но судьба данного проекта всем, увы, известна.

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