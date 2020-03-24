В Сети на протяжении последнего полугода с завидной частотой повторяются слухи о том, что Sony и Konami якобы взялись за «мягкий» перезапуск франшизы Silent Hill, дополнительную игру в эпизодическом стиле и даже за возрождение Silent Hills с подключением Хидео Кодзимы. Слухи выглядят невероятно, но в них, парадокс, можно было поверить. До сегодняшнего дня.

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Представитель североамериканского подразделения компании Konami побеседовал с сотрудниками ресурса RelyOnHorror и сообщил им, что недавние слухи касательно Silent Hill не соответствуют действительности. Как пояснил представитель Konami, он понимает, что это не тот ответ, который может понравиться поклонникам франшизы, но такова суровая реальность.

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Но не стоит расстраиваться раньше времени: представитель Konami заботливо пояснил, что опровержение недавних слухов не означает, что компания отказывается от развития Silent Hill. Просто в действительности дела обстоят несколько иначе, чем гласят слухи.