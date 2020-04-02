В Epic Games Store стартовала крупная весенняя распродажа
Не успел Epic Games Store попасть в нашу редакционную новостную ленту после начала традиционной бесплатной раздачи игр, как спустя небольшой промежуток времени магазин вновь напомнил о себе. Теперь уже по случаю старта весенней распродажи со скидками на многие «вкусные» игры, в том числе Red Dead Redemption 2, Detroit Become Human и многие другие.
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Полностью перечислять все предложения в рамках весенней распродажи мы не будем, лишь укажем некоторые наиболее (естественно, по субъективному мнению редакции) привлекательные из них.
- Red Dead Redemption 2 со скидкой в -20 % — за 1 999 рублей вместо номинальных 2 499 рублей;
- Borderlands 3 со скидкой в -50 % — за 999,50 рублей вместо номинальных 1 999 рублей;
- Anno 1800 со скидкой в -50 % — за 999,50 рублей вместо номинальных 1 999 рублей;
- Assassin’s Creed Odyssey со скидкой в -67 % — за 659 рублей вместо номинальных 1 999 рублей;
- Detroit Become Human со скидкой в -10 % — за 1 465 рублей вместо номинальных 1 628 рублей.
рекламаТакже Epic Games напомнила, что скидочные купоны, полученные в рамках рождественской распродажи, действительны до первого мая. Так что при их наличии скидки на желаемые игры можно увеличить.
Распродажа пройдёт две недели — до 16 апреля.
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