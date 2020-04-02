В Epic Games Store дарят новый набор игр
Epic Games продолжает косвенно поддерживать всех самоизолированных. Несколько минут назад в магазине снова сменился набор подарочных игр; на сей раз нашему вниманию предлагают Hob, Gone Home, Drawful 2 и Totally Reliable Delivery Service. Но обо всём по порядку.
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Hob представляет собой яркое приключение, действие которого разворачивается в красивом мире, находящемся на грани катастрофы. Проект примечателен тем, что вся его история повествуется без слов и текста — через исследование мира и его обитателей.
рекламаGone Home же — это интерактивное расследование, в котором нам необходимо узнать историю живущих в доме людей, осматривая его, казалось бы, самые обычные и ничем не примечательные детали.
рекламаTotally Reliable Delivery Service — забавный симулятор курьера с возможностью разделить радость с друзьями в режиме мультиплеера или кооператива. И, наконец, Drawful 2, в которой надо отгадывать, что же изображено на экране. Кстати, Drawful 2 бесплатно раздаётся и в Steam — аж до 11 апреля.
Hob, Gone Home и Drawful 2 можно будет забрать до вечера 9 апреля, Totally Reliable Delivery Service же — до вечера 8 апреля. Раздача последней началась ещё вчера. А на следующей неделе Epic Games подарит всем детектив Sherlock Holmes Crimes and Punishments.
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