Crytek снова намекнула на ремастер Crysis, но это, скорее всего, первоапрельская шутка
Crytek уже давно намекает на возможный ремастер первого Crysis, и сегодня в Сети стали появляться сообщения о том, что компания обновила главную страницу сайта серии. Если проследовать на официальный сайт серии Crysis, то мы действительно увидим там зацикленный видеоролик с изображением кадров из первой части.
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Но радоваться рано: если посмотреть исходный код модифицированной главной страницы сайта серии Crysis, то можно обнаружить упоминания о первоапрельском розыгрыше. Если это так, то Crytek поступила жестоко и неприемлемо, принимая во внимание ситуацию в мире.
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Впрочем, нельзя исключать и возможность «двойного троллинга»: можно ведь сначала убедить игроков в шуточности данного намёка, а потом серьёзно анонсировать ремастер. В любом случае, для поклонников франшизы верным шагом будет ничего не ждать, тогда и расстраиваться не придётся.
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