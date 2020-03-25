Crytek опубликовала на официальном YouTube-канале движка CRYENGINE видеоролик, в котором показаны вышедшие за последнее десятилетие игры с его применением. Данный видеоролик был бы абсолютно ничем не примечателен, если бы не важная деталь: по его окончании нам показали кадры из начальной локации самого первого Crysis.

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Хотя это ни к чему Crytek не обязывает, но поклонники Crysis предположили, что студия таким образом намекает нам на ремастер первой части. К слову, похожие кадры Crytek уже публиковала в конце лета прошлого года, но тогда так ничего не произошло. Не исключено, что нас просто дразнят.

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Кстати, благодаря стараниям художника Crytek Ларса Хофрихтера можно увидеть, как выглядел бы Crysis, если бы его релиз пришёлся на 2019—2020 годы. Он же уточнял, что у Crytek нет планов по созданию ремастера Crysis; вопросом остаётся лишь — зачем тогда публиковать подобные ролики? То ли мы имеем дело с какой-то многоходовочкой, то ли попросту выдаём желаемое за действительное.