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Релиз Mount & Blade II Bannerlord стал крупнейшим в Steam в текущем году

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Вчера Mount & Blade II Bannerlord, которую поклонники серии ждали около восьми лет, наконец-то добралась до релиза по программе раннего доступа. Глядя на статистику «онлайна», практически сразу стало очевидно, что перед нами претендент на звание одного из самых успешных релизов в текущем году (пока). Впрочем, статистические показатели росли с такой бешеной скоростью, что о претендентах речи больше не идёт: Mount & Blade II Bannerlord официально стала самым успешным Steam-релизом в этом году.

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Естественно, год только начался, а впереди у нас ещё немало громких релизов, в том числе Cyberpunk 2077, но на данный момент ситуация именно такая. По статистике, сегодня «онлайн» Mount & Blade II Bannerlord достиг отметки в 178,5 тысяч игроков, что позволило игре закрепиться на четвёртой позиции самых популярных Steam-игр.

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Если опустить CSGO, Dota 2 и PUBG как находящихся вне конкуренции мастодонтов, то Mount & Blade II Bannerlord и вовсе становится лидером, ближайший конкурент которого лишь Grand Theft Auto V. А ведь есть ещё и Epic Games Store, где Mount & Blade II Bannerlord также вышла по программе раннего доступа. Статистики по нему, правда, нет.

Для сравнения, DOOM Eternal, про которую на протяжении многих месяцев «трубили» с каждого сайта, довольствовалась в Steam пиковым показателем «онлайна» лишь в 104 тысячи игроков.

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mount & blade ii bannerlord taleworlds entertainment
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