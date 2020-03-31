Слухи о том, что в разработке находится новая (не ремейк старой) часть серии Resident Evil, всплывают уже не в первый раз, и сегодня история повторилась. Инсайдер Dusk Golem, который уже несколько раз публиковал впоследствии сбывшиеся утечки, поделился со своими читателями в Twitter информацией о грядущей новой игре серии Resident Evil.

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По информации Dusk Golem’а, новая Resident Evil выйдет в следующем году, и к тому времени с момента начала её разработки пройдёт примерно 4,5—5 лет. Как пишет инсайдер, процесс разработки новинки напоминает оригинальную Resident Evil 3 (не ремейк), однако что под этим имеется в виду, нам расскажут чуть позже.

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Анонс якобы состоится уже скоро, но Dusk Golem предупреждает, что проект разочарует многих фанатов серии: он слишком далеко отошёл от того, к чему привыкли поклонники Resident Evil. Инсайдер также рекомендует отбросить предубеждения и ждать: хоть проект и сильно изменит франшизу, но внутренние тестирования показали его высокое качество.

Между тем стоит напомнить, что 3 апреля состоится релиз ремейка Resident Evil 3. Первые оценки профессиональных обозревателей гласят, что перед нами достойная игра, но до установленной ремейком Resident Evil 2 планки она недотягивает.