Появились первые оценки ремейка Resident Evil 3: до ремейка второй части недотягивает
Сегодня Capcom сняла запрет на публикацию рецензий на ремейк Resident Evil 3, благодаря чему мы можем ознакомиться с первыми мнениями профессиональных обозревателей и критиков. А мнение относительно единое: перед нами достойный проект, который, впрочем, закономерно уступил ремейку Resident Evil 2.
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По мнению критиков, ремейк заметно сместился от хоррора в сторону боевика, и не в последнюю очередь из-за слишком уж «заскриптованного» поведения главного противника — Немезиды. Также проект страдает от отсутствия открытости и не ощущается новым. В общем, перед нами классическая проблема несоответствия заданной ранее высокой планке.
рекламаПо состоянию на момент написания данной новостной заметки, средний рейтинг ремейка Resident Evil 3 на Metacritic по всем трём платформам составил 80 баллов. Для сравнения, у ремейка Resident Evil 2 средняя оценка составляет 91 балл. Что, в общем-то, и резюмирует мнение журналистов: хорошо, но не так хорошо, как раньше.
Релиз Resident Evil 3 состоится 3 апреля.
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