В начале февраля стало известно, что 2D-шутер Soldat, который в начале «нулевых» можно было в основном обнаружить в некоторых компьютерных клубах, а также на не вполне легальных дисках со сборниками игр, получит полноценное продолжение. Релиз Soldat 2 в раннем доступе должен состояться во втором квартале текущего года (апрель—июнь), но поскольку его авторам нечего скрывать и стесняться, то перед релизом было решено предоставить всем желающим доступ к демоверсии. Загрузить «пробник» можно со странички Soldat 2 в Steam.

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В рамках демоверсии можно будет сыграть только в одиночные варианты режимов One Man Army и Capture the Bases; никакого мультиплеера в ней не предусмотрено. Но на релизе сетевая функциональность обязательно будет.

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Напомним, что Soldat 2 порадует не только более привлекательным по меркам 2020 года внешним видом, но и поддержкой пользовательских модификаций, возможностью кастомизации, а также процедурной генерацией уровней.