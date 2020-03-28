У готовящегося к релизу боевика Soldat 2 появилась демоверсия
В начале февраля стало известно, что 2D-шутер Soldat, который в начале «нулевых» можно было в основном обнаружить в некоторых компьютерных клубах, а также на не вполне легальных дисках со сборниками игр, получит полноценное продолжение. Релиз Soldat 2 в раннем доступе должен состояться во втором квартале текущего года (апрель—июнь), но поскольку его авторам нечего скрывать и стесняться, то перед релизом было решено предоставить всем желающим доступ к демоверсии. Загрузить «пробник» можно со странички Soldat 2 в Steam.
реклама
В рамках демоверсии можно будет сыграть только в одиночные варианты режимов One Man Army и Capture the Bases; никакого мультиплеера в ней не предусмотрено. Но на релизе сетевая функциональность обязательно будет.
рекламаНапомним, что Soldat 2 порадует не только более привлекательным по меркам 2020 года внешним видом, но и поддержкой пользовательских модификаций, возможностью кастомизации, а также процедурной генерацией уровней.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила