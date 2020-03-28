Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

У готовящегося к релизу боевика Soldat 2 появилась демоверсия

+
Успей на SuperSALE в Ситилинке
RTX 2080 Ti - цена снижена на порядок в Ситилинке
ASUS 2070 - почти по старой цене и дешевле других 2070
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
RTX 2080 Super дешевле всего в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

В начале февраля стало известно, что 2D-шутер Soldat, который в начале «нулевых» можно было в основном обнаружить в некоторых компьютерных клубах, а также на не вполне легальных дисках со сборниками игр, получит полноценное продолжение. Релиз Soldat 2 в раннем доступе должен состояться во втором квартале текущего года (апрель—июнь), но поскольку его авторам нечего скрывать и стесняться, то перед релизом было решено предоставить всем желающим доступ к демоверсии. Загрузить «пробник» можно со странички Soldat 2 в Steam.

реклама

В рамках демоверсии можно будет сыграть только в одиночные варианты режимов One Man Army и Capture the Bases; никакого мультиплеера в ней не предусмотрено. Но на релизе сетевая функциональность обязательно будет.

реклама

Напомним, что Soldat 2 порадует не только более привлекательным по меркам 2020 года внешним видом, но и поддержкой пользовательских модификаций, возможностью кастомизации, а также процедурной генерацией уровней.

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

У готовящегося к релизу боевика Soldat 2 появилась демоверсия
+
Более 20 минут свежего геймплея Gears Tactics
1
Mount & Blade II Bannerlord выйдет в раннем доступе на день раньше, чем планировалось
4
По слухам, ремастер Call of Duty Modern Warfare 2 представят уже на следующей неделе (обновлено)
3
Epic Games вернёт деньги за World War Z всем, кто купили её после 13 февраля этого года
3
Microsoft и Sony не исключают возможности переноса релизов своих игр из-за коронавируса
3

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 37
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 40
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
18 марта 2020 50
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 21
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
16 марта 2020 47
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 93

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
37
Mount & Blade 2: Bannerlord, который роняет 8 ядер - предрелизное полное тестирование производительности
45
Компьютер в столе - тестируем и выясняем, можно ли на нем жарить яичницу
46
Разбираем геймпад Xbox Elite Series 2
17
Игры 65+, в рамках Программы Самоизоляции Пенсионеров для борьбы с коронавирусом
20
Компьютерные цены прошлого века (2001 год окончание) часть 4
5
Обзор ноутбука ASUS Laptop 15 X509FL
1

Сейчас обсуждают

Сильвестр с талоном
13:40
Ну хорош передёргивать? Купи родителями комп и все... Я маме подарил комп и планшет, она иногда играет, поиск предметов и прочие игры от алавар, батя ютубчик смотрит постоянно, им по 65 как раз
Игры 65+, в рамках Программы Самоизоляции Пенсионеров для борьбы с коронавирусом
wwr222
13:38
А вдруг они уже не донные?
Флагманский Intel Core i9-10900K не смог обойти AMD Ryzen 9 3900X в многопоточном тесте Geekbench 5
Сильвестр с талоном
13:36
Ага, так прям и вижу, как чья-то бабушка мылит в кармагедон... Ахах)
Игры 65+, в рамках Программы Самоизоляции Пенсионеров для борьбы с коронавирусом
wwr222
13:35
Фотка для того,чтобы подобные тебе не вякали,что там и как по графике.Так что ротик прикрой,олигарх.
Настройки графики - большая шутка разработчиков игр
Елисей Творимиров
13:30
16 линий 3.0 поддерживает только первый к процу слот.
Компьютер в столе - тестируем и выясняем, можно ли на нем жарить яичницу
wwr222
13:29
Конкретно в Одиссее результат соответствует реальности для 1070. А в старых играх(мы сравнивали в ФЕАР) даже разгон не помогает 1660ти догнать стоковую 1070
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
Олег Власов
13:29
Да они с него и не слазили.
Китай переходит на отечественную операционную систему и собственные процессоры – начался массовый отказ от американских технологий
Олег Власов
13:28
Чисто китайское железо это нечто страшное,весь мир прекрасно знает что такое "китайская сборка"
Китай переходит на отечественную операционную систему и собственные процессоры – начался массовый отказ от американских технологий
Игорь Стратиенко
13:27
Китай последние тысячелетия за счёт захватов не расширялся, наоборот - расширялся за счёт того, что захватывали его. Монголы захватили Китай, перенесли столицу в Пекин - Монголия присоединилась к Кита...
Китай переходит на отечественную операционную систему и собственные процессоры – начался массовый отказ от американских технологий
Эдуард Разевич
13:20
Раскатил губу
Праздник самоизоляции продолжается - Steam раздает еще 45 игр бесплатно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем