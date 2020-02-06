В этом году у боевика Soldat появится продолжение
Широко известный в узких «компьютерно-клубных» кругах 2D-шутер Soldat, появившийся на свет в начале нулевых, в этом году получит полноценное официальное продолжение. Данной радостной вестью внезапно поделился её разработчик Михал Марчинковский.
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Остальную информацию придётся вычитывать со Steam-странички сиквела. Да, всё верно, Soldat 2 выйдет в Steam во втором квартале этого года, а в нынешнем квартале до сервиса Valve доберётся оригинал. Согласно описанию, основная задача господина Марчинковского в Soldat 2 — это воспроизвести игровой процесс Soldat, подогнав его при этом под современные требования.
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Так, в Soldat 2 будет симпатичная графика, кастомизация, поддержка модификаций и моддерского сообщества, процедурно-генерируемые уровни, возможность создавать собственные игровые режимы и многое другое. Более того, Марчинковский хотел бы, чтобы Soldat 2 превратилась в платформу для различных модификаций или даже полноценных пользовательских игр на её базе.
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