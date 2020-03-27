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Epic Games вернёт деньги за World War Z всем, кто купили её после 13 февраля этого года

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Epic Games продолжает зарабатывать репутацию «своей» компании как для разработчиков, так и для игроков. Вчера вечером в Epic Games Store началась бесплатная раздача трёх игр, одна из которых — кооперативный зомби-боевик World War Z. Некоторые игроки, которые приобрели World War Z буквально за несколько дней до бесплатной раздачи, почувствовали определённый дискомфорт, и Epic Games согласилась, что вышло некрасиво.

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Поэтому сегодня компания объявила о том, что все, кто приобрели World War Z после 13 февраля 2020 года, имеют право на возврат средств за её покупку.

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Напоминаем о том, что бесплатная раздача World War Z продлится до второго апреля.

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