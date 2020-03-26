В Epic Games Store началась раздача зомби-экшена World War Z, а также Figment и Torment X Punisher
Всё верно: на календаре вновь четверг, а в Epic Games Store вновь бесплатная раздача игр. С сегодняшнего дня и до вечера второго апреля любой желающий может забрать в EGS следующие проекты: World War Z, Figment и Tormentor X Punisher.
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World War Z стала одной из первых игр, вышедших эксклюзивно в Epic Games Store. В её рамках нам необходимо принять на себя роль выживших в различных частях охваченной зомби-эпидемией планеты и попробовать продержаться, используя баррикады, оружие и, конечно же, командную работу. Без неё долго не протянуть.
рекламаFigment представляет собой милую музыкальную повествовательную бродилку, в которой нам предстоит постичь «неповторимый мир, полный музыки юмора и глубокого смысла». Tormentor X Punisher же выполнена в стиле классических боевичков с динамичным игровым процессом и боссами.
В следующий четверг раздача сменится, и пользователи Epic Games Store смогут получить достойные инди-приключения Gone Home и Hob.
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