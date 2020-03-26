Epic Games будет издавать игры, в том числе и следующие проекты от Remedy
Весьма неожиданно компания Epic Games буквально только что объявила о том, что помимо разработки игр и их продажи через собственный магазин также будет выступать и в качестве издателя. По такому поводу компания сегодня представила своё издательское крыло под названием Epic Games Publishing.
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В плане политики Epic Games Publishing продолжит быть «компанией для разработчика», а именно: полностью финансирует разработку, выпускает проект на всех необходимых платформах, предоставляет авторам полную свободу действий и разрешает им оставлять себе все права на франшизу. Взамен Epic Games Publishing просит половину прибыли от продаж совместного проекта.
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Первыми тремя студиями, заключившими соглашения с Epic Games Publishing, стали Remedy (о чём мы сегодня уже писали), Playdead и genDESIGN.
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