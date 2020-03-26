В прошлом месяце в Сеть уже утекала информация о том, что в этом году Mortal Kombat 11 получит второй набор Kombat Pack с новыми игровыми персонажами, в число которых помимо четырёх знакомых героев «Смертельной битвы» входят и два так называемых гостевых персонажа — бойца из других франшиз. По слухам, ими должны стать Майкл Майерс («Хэллоуин») и Эш Уильямс («Зловещие мертвецы»). Сегодня в Сети появилась ещё одна утечка, якобы подтверждающая появление в игре Эша.

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Так, некоторые пользователи получили рекламную рассылку по Mortal Kombat 11, в которой в разделе копирайта упоминается Эш — персонаж из фильма ужасов «Армия тьмы», последнего из трилогии «Зловещих мертвецов».

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Картинка кликабельна.

Разумеется, на данном этапе это всё слухи, да и снимки экрана при желании можно «отфотошопить», но с другой стороны — почему бы и нет? Так что ждём и следим за развитием событий.