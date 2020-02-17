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По слухам, в Mortal Kombat 11 добавят ещё шесть персонажей, включая главного злодея из «Хэллоуина»

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Через месяц в Mortal Kombat 11 заглянет Спаун — последний дополнительный персонаж из набора Kombat Pack. Однако если верить слухам, то поклонники MK11 имели дело лишь с первым набором, и будет как минимум ещё один. Его-то состав и был обнаружен на днях в Сети.

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Утечка гласит, что благодаря Kombat Pack 2 (будем пока называть его так) «бестиарий» Mortal Kombat 11 пополнят следующие бойцы: Фуджин, Шива, Такеда и Хавик. Также появятся два «гостевых» персонажа: Эш Уильямс («Зловещие мертвецы») и Майкл Майерс («Хэллоуин»). Чтобы придать слуху больший вес, его автор заявил, что Майкл Майерс появится в Mortal Kombat 11 аккурат к премьере фильма «Хэллоуин убивает», запланированной на 16 октября.

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Хотя вышеуказанная информация — никем не подтверждённый слух, к которому нужно относиться соответствующим образом, важно помнить, что точно также в Сеть в мельчайших подробностях утекали подробности первого Kombat Pack.

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