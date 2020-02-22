Художник Crytek показал, как выглядел бы современный Crysis
В конце прошлого лета Crytek опубликовала видеоролик движка CRYENGINE версии 5.6, в конце которого можно было заметить более технологичные знакомые кадры из первого Crysis. За ту коротенькую «демку» отвечал художник по освещению Crytek Ларс Хофрихтер, и сегодня порталу DSO Gaming удалось раздобыть небольшую пачечку соответствующих скриншотов.
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По словам господина Хофрихтера, данные скриншоты демонстрируют возможности современной версии движка CRYENGINE, в том числе улучшенную работу со светом, включая отражения и блики. Дополнительной обработке снимки не подвергались, иными словами, перед нами то, что удалось «нарисовать» с помощью CRYENGINE.
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К сожалению, планов по созданию ремастера Crysis у Crytek пока нет. И вряд ли будут, учитывая репутацию серии как прожорливого монстра, прокормить которого может далеко не каждый, даже самый зажиточный геймер.
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