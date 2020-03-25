Несмотря на то, что с момента DOOM Eternal прошло уже пять дней, игра ещё довольно продолжительное время будет всплывать в новостных лентах. То спидраннеры очередной рекорд установят, то какое-нибудь обновление выйдет, то издатель результатами продаж поделится. Сегодня речь пойдёт о последнем.

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Как сообщает портал Gematsu со ссылкой на пресс-релиз Bethesda Softworks, DOOM Eternal установила рекорд франшизы по продажам за стартовый уик-энд. По статистике издателя, DOOM Eternal по данному показателю в два раза превзошла свою предшественницу — DOOM (2016). Про предыдущие игры серии говорить не стали, поскольку это не имеет абсолютно никакого смысла: дела слишком уж давно минувших дней.

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К сожалению, подробной статистикой Bethesda пока не поделилась, но наверняка в среднесрочной перспективе всё станет известно из квартальных финансовых отчётов. Стоит напомнить, что DOOM Eternal также стала рекордсменкой в Steam: в день релиза пиковый «онлайн» новинки превысил сто тысяч игроков.