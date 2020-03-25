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Другое

В Ghost Recon Breakpoint появилась поддержка Vulkan, игра стала работать быстрее

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Похоже, Ubisoft взяла курс на внедрение продвинутого API Vulkan в свои проекты. В январе данным API обзавёлся сетевой боевик Rainbow Six Siege, теперь очередь дошла до Ghost Recon Breakpoint. Напомним, что использование данного API снижает нагрузку на центральный и графический процессоры, высвобождая дополнительные ресурсы непосредственно для игры.

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Кстати, в случае с Rainbow Six Siege компания Ubisoft поясняла, почему, выбирая между Vulkan и DirectX 12, которые выполняют похожие задачи, остановилась именно на «вулкане»: внутренние тестирования показали, что данный API в целом работает эффективнее DX12. Видимо, той же логики компания придерживалась и в Ghost Recon Breakpoint.

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Некоторые энтузиасты и игровые издания уже провели сравнительные тесты производительности на двух API. Результат, определённо, есть, и его даже можно назвать существенным.

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ubisoft ghost recon breakpoint
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