В Ghost Recon Breakpoint появилась поддержка Vulkan, игра стала работать быстрее
Похоже, Ubisoft взяла курс на внедрение продвинутого API Vulkan в свои проекты. В январе данным API обзавёлся сетевой боевик Rainbow Six Siege, теперь очередь дошла до Ghost Recon Breakpoint. Напомним, что использование данного API снижает нагрузку на центральный и графический процессоры, высвобождая дополнительные ресурсы непосредственно для игры.
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Кстати, в случае с Rainbow Six Siege компания Ubisoft поясняла, почему, выбирая между Vulkan и DirectX 12, которые выполняют похожие задачи, остановилась именно на «вулкане»: внутренние тестирования показали, что данный API в целом работает эффективнее DX12. Видимо, той же логики компания придерживалась и в Ghost Recon Breakpoint.
рекламаНекоторые энтузиасты и игровые издания уже провели сравнительные тесты производительности на двух API. Результат, определённо, есть, и его даже можно назвать существенным.
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