Ubisoft объявила о том, что вместе с выходом обновления 4.3 (должно выйти сегодня на PC и 29 января на консолях) в Rainbow Six Siege в тестовом режиме появится поддержка прогрессивного API Vulkan. Чтобы опробовать работу Rainbow Six Siege на данном API, игрокам необходимо выбрать соответствующую опцию в загрузчике игры.

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Как поясняет Ubisoft, использование Vulkan позволит заметно снизить нагрузку на центральный и графический процессоры, что в итоге повысит производительность игры. В первую очередь это, естественно, касается систем, вычислительная мощность которых упирается именно в центральный процессор.

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По словам разработчиков, они проводили внутренние тестирования и Vulkan, и DirectX 12 (эти API выполняют похожие задачи), однако сделали выбор в пользу Vulkan, поскольку он показал лучшую производительность со стороны центрального процессора, чем DirectX 12.

Масштабное тестирование разработчикам необходимо, дабы опробовать Vulkan на широком спектре конфигураций. Как долго будет проводиться тестирование, пока не сообщается. Всем фанатам Rainbow Six Siege, желающим принять участие, настоятельно рекомендуется обновить драйверы видеокарт до самых последних версий.