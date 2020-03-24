Спидраннеры уже «пробежали» DOOM Eternal за полтора часа
Не успела DOOM Eternal поступить в продажу и завоевать сердца любителей динамичных боевиков, как каста спидраннеров уже облюбовала новинку и готовится ставить рекорд за рекордом в деле её скоростного прохождения.
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Первым рекордом поделился дуэт спидраннеров CreepyHntr и BloodThunder, которым удалось «проскакать» DOOM Eternal за 1 час 26 минут 16 секунд и 1 час 28 минут 25 секунд соответственно, что весьма неплохо, учитывая, что нормальное прохождение игры занимает около двадцати часов в зависимости от стиля конкретного игрока и его желания разыскивать каждый секрет и «пасхалку».
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