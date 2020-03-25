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Спидраннеры продолжают устанавливать рекорды скорости прохождения DOOM Eternal

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Обновление от 25 марта: Не прошло и суток, как энтузиаст Distortion2 опубликовал видео, в котором «пробегает» DOOM Eternal менее чем за час, а точнее — за 57 минут и 48 секунд. Скорее всего, про дальнейшие рекорды «спидрана» DOOM Eternal мы (редакция) писать не будем за отсутствием в этом особого смысла: с течением времени и роста мастерства спидраннеров рекорды будут поступать в огромных количествах.

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Оригинал от 24 марта: Не успела DOOM Eternal поступить в продажу и завоевать сердца любителей динамичных боевиков, как каста спидраннеров уже облюбовала новинку и готовится ставить рекорд за рекордом в деле её скоростного прохождения.

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Первым рекордом поделился дуэт спидраннеров CreepyHntr и BloodThunder, которым удалось «проскакать» DOOM Eternal за 1 час 26 минут 16 секунд и 1 час 28 минут 25 секунд соответственно, что весьма неплохо, учитывая, что нормальное прохождение игры занимает около двадцати часов в зависимости от стиля конкретного игрока и его желания разыскивать каждый секрет и «пасхалку».

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