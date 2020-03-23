В минувшую пятницу в Steam стартовала бесплатная раздача Tomb Raider (2013) и ещё четырёх игр, о чём вслед за редакцией сайта ещё несколько раз написали и наши гиперактивные добровольные помощники. Поскольку Tomb Raider является единственным знакомым проектом из вышеуказанной пятёрки, то именно на её примере удобнее всего рассмотреть влияние живительной силы халявы на показатели «онлайна».

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Так, в марте 2013 года, когда состоялся релиз Tomb Raider, её пиковый «онлайн» составил 29 244 игрока. На выходных же, вскоре после начала бесплатной раздачи, данный показатель взлетел более чем в три раза и составил 89 538 игроков.

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Что касается других игр-участниц раздачи, то они тоже продемонстрировали существенный рост, измеряющийся разами и даже порядками. Правда, в сухих числовых выражениях этот рост уже выглядит забавно: с шестисот игроков до трёх тысяч и так далее.

Стоит напомнить, что раздача будет продолжаться до завтрашнего утра, так что если вы вдруг ранее пропустили эту информацию, то поторопитесь.