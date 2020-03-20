Valve решила порадовать тех, кто вынужденно (или добровольно) сидит на карантине дома, и организовала сегодня в Steam бесплатную раздачу пяти игр.

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Итак, с сегодняшнего вечера и до 24 марта в Steam со 100-процентными скидками можно забрать следующие проекты:

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Между тем Steam на фоне карантина из-за коронавируса продолжает бить рекорды «онлайна»: сегодня в сети одновременно находились более 21 миллионов пользователей.