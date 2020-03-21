Релиз горячо ожидаемого VR-экшена Half-Life: Alyx должен состояться уже 23 марта. Valve решила позаботиться о тех игроках, которые прикупили себе гарнитуру для игр виртуальной реальности, но о широком интернет-канале не позаботились. Ну, или не смогли — ведь далеко не у всех дома есть «оптика».

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В общем, разработчики открыли предзагрузку дистрибутива игры, которому потребуется почти 70 Гбайт свободного места на накопителе. Также потребуется видеокарта GTX 1060, 12 Гбайт оперативной памяти и процессор уровня Core i5 седьмого поколения. И это в минимальном варианте, да. Разумеется, без устройства с поддержкой Steam VR тоже никак. Будем надеяться, что оно того стоит.

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Что касается самой Half-Life: Alyx, то аналитики прочат ей небывалый успех. Они уверены, что игра станет одним из самых крупных релизов в Steam в 2020-м году. Есть такой сайт PlayTracker, он аккумулирует статистику по игрокам с разных платформ. По сведениям данного ресурса, уже сейчас насчитывается более 300 тысяч владельцев Half-Life: Alyx. Как вы понимаете, речь может идти только об игроках, сделавших предзаказ. После релиза эта цифра должна существенно вырасти. Из указанных выше 300 тысяч игроков VR-гарнитурами Valve Index затарились 119 тысяч. Аналитики из Playtracker утверждают, что продажи Half-Life: Alyx вполне можно будет сопоставить по размерам с другими топовыми проектами Steam 2020-го года. К последним относятся Metro: Exodus, Black Mesa и Borderlands 3.

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Специалисты из PlayTracker утверждают, что в Steam зарегистрировано около 1,7 миллиона VR-устройств. Причём, очень много шлемов виртуальной реальности было прикуплено сразу после анонса Half-Life: Alyx. Как VR-рынок изменится после выхода игры — готовимся узнавать уже с понедельника.