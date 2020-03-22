Релиз DOOM Eternal закономерно породил у отдельных энтузиастов желание провести наглядное видеосравнение новинки с её предшественницей в лице DOOM (2016). Благодаря товарищам Nick930 и Cycu1 у нас появилась возможность взглянуть, насколько сильно DOOM Eternal превосходит своего предка в плане визуальных эффектов, качества текстур, детализации моделей оружия, демонов и окружения и многого другого.

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Напоминаем, что DOOM Eternal вышла в эту пятницу, 20 марта, и по масштабам одиночной кампании примерно вдвое превосходит DOOM (2016). Также разработчики отказались от режима Deathmatch в пользу более подходящего «думу» асимметричного режима Battlemode, в котором Палач Рока противостоит двум супердемонам.

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Игра уже успела установить абсолютный рекорд франшизы: в день релиза, например, в DOOM Eternal в Steam одновременно играли более ста тысяч человек.

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