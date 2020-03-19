До выхода DOOM Eternal осталось всего ничего, поэтому не стоит удивляться тому, что инфоповоды по игре появляются ежедневно и по несколько раз. Сегодня, например, портал Gamespot опубликовал 25-минутное видео прохождения самого начала DOOM Eternal. Если вы опасаетесь спойлеров, то смело покидайте данную заметку, всем остальным же видео настоятельно рекомендуется к просмотру.

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Релиз DOOM Eternal состоится уже завтра на всех актуальных платформах. Если верить журналистам, то перед нами идеальное продолжение серии и, возможно, лучший шутер последних лет вообще.

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