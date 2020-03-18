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Vulkan API отныне поддерживает трассировку лучей

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Кросс-платформенный Vulkan обзавёлся поддержкой трассировки лучей. Информацию об этом опубликовала компания Khronos Group, ответственная за поддержку данного API. Данное техническое свершение стало возможным благодаря тесному сотрудничеству разработчиков с NVIDIA. Более того, NVIDIA уже приготовила новый пакет драйверов для видеокарт, пока в бета-версии.

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Специалисты их Khronos Group убеждены, что разработчики при знакомстве и дальнейшей работе с Vulkan Ray Tracing не испытают трудностей. Новая архитектура будет знакома пользователям уже существующих проприетарных API трассировки лучей. То есть, переход с Microsoft DirectX Raytracing к Vulkan Ray Tracing будет максимально безболезненным.

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korn87
17:26
хоть одну игру или демо/бенч анонсировали?
Vulkan API отныне поддерживает трассировку лучей
Steinar Stolz
17:25
Повтор новости.
Vulkan API отныне поддерживает трассировку лучей
Steinar Stolz
17:24
В Doom всегда был элемент мистицизма и сатанизма, а это ничто иное как фэнтези в чистом виде.
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Steinar Stolz
17:22
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Юрка Затварницкий
17:21
Вот и получилось то чего Джобс так не хотел...айпад превратился в тот же ноутбук(((
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ACDCOVER
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17:14
Узбагойтесь, представит AMD видеокарты с аппаратной поддержкой RT и сразу количество возгласов сойдет на нет.
API Vulkan - трассировка лучей больше не требует видеокарт серии RTX от Nvidia
Lex001
17:06
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