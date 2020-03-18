Кросс-платформенный Vulkan обзавёлся поддержкой трассировки лучей. Информацию об этом опубликовала компания Khronos Group, ответственная за поддержку данного API. Данное техническое свершение стало возможным благодаря тесному сотрудничеству разработчиков с NVIDIA. Более того, NVIDIA уже приготовила новый пакет драйверов для видеокарт, пока в бета-версии.

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Специалисты их Khronos Group убеждены, что разработчики при знакомстве и дальнейшей работе с Vulkan Ray Tracing не испытают трудностей. Новая архитектура будет знакома пользователям уже существующих проприетарных API трассировки лучей. То есть, переход с Microsoft DirectX Raytracing к Vulkan Ray Tracing будет максимально безболезненным.