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Bethesda напомнила, по какой причине отказалась от Deathmatch в DOOM Eternal

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Как известно, мультиплеер в DOOM Eternal представлен режимом Battlemode, в котором до зубов вооружённый Палач Рока противостоит двум супердемонам. Привычного Deathmatch в DOOM Eternal не будет, и намедни главный маркетолог Bethesda Пит Хайнс напомнил, что именно послужило причиной отказа разработчиков от классики.

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По словам господина Хайнса, режим Deathmatch очень сильно устарел, а в контексте DOOM он и вовсе с трудом вписывается в его игровой процесс. Как поясняет Хайнс, в «дефматче» терялось то ощущение могущественного Палача Рока, истребляющего демонов, к которому игроки привыкали во время прохождения одиночной кампании. Представленный в DOOM Eternal режим Battlemode решает эту проблему. Кстати, подробнее почитать о Battlemode можно вот в этом нашем материале.

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Напоминаем, DOOM Eternal выйдет уже в эту пятницу, 20 марта, на всех актуальных платформах, включая даже Google Stadia.

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bethesda softworks id software doom eternal
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