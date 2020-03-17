Как и было обещано, Bethesda сняла запрет на публикацию обзоров DOOM Eternal за три дня до публичного релиза игры. Логично было предположить, что раз издатель не против ранней публикации обзоров, то он на сто процентов уверен в своём продукте, и вот, как выяснилось, уверенность была обоснованной.

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На момент написания данной заметки средняя профессиональная оценка DOOM Eternal на Metacritic по всем трём основным платформам (PC, PS4 и Xbox One) составила 88,6 балла. Критики отмечают, что мы имеем дело с первоклассным боевиком, который имеет полное право носить гордое звание сиквела DOOM (2016). Новинка не только радует более разнообразными локациями, но и отличается повышенным игровым темпом и более агрессивными демонами.

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Также журналистам понравилась структура одиночной кампании: отмечаются качественный дизайн уровней и адекватная продолжительность — игра не успевает наскучить и не вызывает свойственного многим современным играм желания побыстрее уже «добить» прохождение.

Ну а мы, простые смертные, сможем приступить к прохождению в эту пятницу, 20 марта.